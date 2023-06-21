22 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Пять сибиряков заразились костоломной лихорадкой, а еще один малярией

В Новосибирске зафиксировали пять случаев заражения лихорадкой денге, которую еще называют костоломной лихорадкой. А один сибиряк подхватил малярию. Об этом сообщает ngs.ru.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

Все зараженные приехали из других стран. Лихорадка денге проявляется в виде высокой температуры, головной боли, ломоты в теле, тошноты и сыпи.

Издание заявляет, что это не первые случаи завозных инфекционных заболеваний. В 2022 году в Роспотребнадзоре зарегистрировали четыре завозных случая заболевания малярией, три случая лихорадки денге и шесть случаев кишечных инфекций.

В пресс-службе Роспотребнадзора отмечают, что инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные продукты питания, кровососущих насекомых и при контакте с больным человеком.

Ранее врач заявил, что у перенесших COVID-19 пациентов больше шансов заболеть раком.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость