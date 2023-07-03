4 июля
﻿
Происшествия

Пять человек погибли в жутком ДТП на российской трассе

Пять человек скончались в страшном ДТП в Свердловской области 2 июля. В результате аварии сгорел автомобиль. Об этом сообщает URA.RU.

ДТП в Свердловской области
ДТП в Свердловской области
Скриншот видео

Авария произошла 2 июля в 22:49 на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

На 44-м километре автодороги столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. Очевидцы рассказывают, что один из автомобилей загорелся.

Водитель Mitsubishi и три человека из Hyundai погибли на месте ДТП до приезда скорой помощи. Пассажир Hyundai скончался в машине скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее смертельное ДТП произошла на трассе Барнаул - Новосибирск. Иномарка столкнулась с грузовым автомобилем Isuzu Forward. Фура опрокинулась на бок, иномарка улетела в кювет. Погиб 20-летний парень.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость