Пять человек погибли от удара молнии

Пострадавшие находились на улице, когда началась гроза. Среди них оказались дети.
Девятерых госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ранее удар молнии со взрывом перепутали британцы и массово стали звонить полицейским.
На западе Колумбии молния убила пятерых людей и ранила еще девять, сообщили в газете «Универсаль».
Пострадавшие находились на улице, когда началась гроза. Среди них оказались дети.
Девятерых госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ранее удар молнии со взрывом перепутали британцы и массово стали звонить полицейским.
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