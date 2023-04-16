16 апреля
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Происшествия

Пять человек погибли от удара молнии

На западе Колумбии молния убила пятерых людей и ранила еще девять, сообщили в газете «Универсаль».

Гром и молния.
Гром и молния.
unsplash.com

Пострадавшие находились на улице, когда началась гроза. Среди них оказались дети.

Девятерых госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее удар молнии со взрывом перепутали британцы и массово стали звонить полицейским.

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