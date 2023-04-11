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Происшествия

Пьяный водитель без прав устроил жесткое ДТП на Алтае

43-летний житель Горно-Алтайска за рулем «Тойоты» не справился с управлением около 22:38 вечера 10 апреля, сообщает региональное управление МВД.

ДТП.
ДТП.
ГУ МВД по Республике Алтай

Автомобиль опрокинулся в кювет, два человека — водитель и пассажир — получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Выяснилось, что управлявший машиной мужчина был пьян. У него дополнительно взяли кровь на анализ.

Кроме того, на момент ДТП он уже был лишен прав. Возбудили уголовное дело.

Напомним, что повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения может грозить конфискацией транспортного средства в пользу государства.

Ранее смертельное ДТП произошло на алтайской трассе. Водитель «Ауди» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой». Мужчина за рулем «Ауди» скончался до приезда скорой. Его пассажира и трех человек из «Тойоты» госпитализировали.

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