3 декабря
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Происшествия

Пьяный россиянин запустил фейерверк из лимузина в пешеходов

Пассажир лимузина запускал фейерверки посреди проезжей части, сообщает «Петрозаводск говорит».

Салют.
Салют.
СС0

Накануне белый лимузин остановился на перекрестке улиц и включил аварийные огни.

После этого из заднего окна появился пьяный мужчина. Он и запустил салют в сторону пешеходов.

Другие автомобили объезжали лимузин, который сдвинулся с места лишь после завершения залпов, указывает Газета.Ru.

Ранее 20-летний лимузин Жириновского выставили на продажу. Это Mercedes-Benz S-класса Pullman 2002 года выпуска.

Пробег машины — 155 тыс. км. Автомобиль попадал в ДТП, есть потертости на кузове.

В салоне машины кожаные кресла для четырех человек, сидеть возможно по парам друг напротив друга. Также есть массивная центральная консоль с откидными столиками, мониторами, телефон и медиасистема.

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