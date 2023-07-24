24 июля
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Происшествия

Пьяный президент шахматного клуба избил трех человек игровой доской

Президент шахматного клуба «Петровская ладья» в пьяном состоянии напал на трех подчиненных.

Гигантские шахматы.
Гигантские шахматы.
Открытые источники.

Они сначала вместе распивали алкоголь, а потом руководитель "ладьи" набросился на преподавателя организации, администратора и охранника, указывает Газета.Ru. Больше всех пострадал охранник клуба, у которого разбита голова и оторвано ухо. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Преподаватель попал в реанимацию. Он получил травмы головы, грудной клетки и туловища. Помимо этого, шахматный тренер получил отравление этанолом, его состояние также тяжелое.

У администратора шахматного клуба диагностированы сотрясение мозга, перелом носа, а также раны на лице и голове.

ЧП случилось в культурной столице — Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка».

Ведется разбирательство.

Ранее в Барнауле открыли единственный в своем роде шахматный клуб за Уралом. Он теперь - главная "фишкой" краевого шахматного клуба. В классе все по самым современным требованиям - есть ноутбуки для игры онлайн, прозрачные столы, чтобы было видно, что игрок не жульничает и не использует подсказки, есть камеры и даже отдельный вход в туалет. На территории за Уралом ни один регион таких условий не имеет.

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