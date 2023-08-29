29 августа
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Происшествия

Пьяные дачники открыли стрельбу из ружья и задели девушку в Алтайском крае

"Инцидент Барнаул" сообщает, что, по словам их подписчицы, пьяные мужчины устроили стрельбу из ружья и случайно зацепили голову девушки на даче в Алтайском крае.

Стрельба, оружие.
Стрельба, оружие.
СС0

По словам очевидцев, инцидент произошел 26 августа на даче Шинник 2 (Павловский район). Вечером, около 18:00 часов в садоводстве раздались выстрелы.

"Моя младшая двадцатилетняя сестра с моим ребенком находились на огороде, спустя минуту после выстрела ко мне подошла сестра и сказала, что ей что-то прилетело в голову. Осмотрев ее, увидела, что с затылка идет кровь", - рассказывает подписчица.

Очевидцы пошли искать тех, кто устроил стрельбу. Ими оказались трое мужчин в неадекватном состоянии. Они находились на территории дачи. По словам женщины, до приезда полиции и скорой они успели избавиться от ружья.

В больнице пострадавшей зафиксировали сотрясение. Она написала заявление в полицию. Правоохранительные органы начали все необходимые мероприятия, выясняют обстоятельства произошедшего.

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