Пьяная женщина насмерть сбила мотоциклиста на Алтае

38-летняя водительница за рулем Nissan Sunny хотела свернуть налево и не уступила дорогу мотоциклу, который двигался прямо.
В итоге 26-летний мужчина, управлявший мотоциклом Kawasaki ZX-6 Ninja, скончался от полученных травм до приезда медиков.
Правоохранители выяснили, что женщина села за руль пьяной, к тому же она была лишена права управления транспортом.
Также оказалось, что у мотоциклиста прав не было вообще.
Ранее еще одно смертельное ДТП с мотоциклом произошло в Алтайском крае. Мотоциклист не справился с управлением и слетел с дороги. Его пассажир погиб.