Пьяная мать изрезала двухлетнего сына, пока он спал, в попытке убить

Получившая страшную запись девушка сразу же обратилась в полицию.

На кадрах заметно, что пьяная женщина вооружилась "розочкой" - фрагментом разбитой бутылки. Она начала тыкать острым предметом в ребенка, порезав его, и вместе с тем материла малыша.

На постели заметны следы крови.

Приехавшие оперативники помешали матери продолжать издеваться над сыном. Женщину задержали.

Выяснилось, что она воспитывала ребенка одна - отец отказался от них еще во время беременности. Мать уже пыталась избавиться от малыша несколько раз.

Теперь девушке грозит до 20 лет тюрьмы за покушение на убийство малолетнего, меру пресечения изберут в ближайшее время.

Ранее мать-психолог, уронившая двухлетнюю дочь в магазине, возмутила новосибирцев.