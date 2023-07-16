17 июля
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Происшествия

Путешественник обнаружил в горах Колорадо три мумии

Путешественник обнаружил в отдаленном туристическом кемпинге в горах Колорадо три мумии погибших туристов. Об этом сообщает CBS News.

Горы, природа, снежные горы, летние горы.
Горы, природа, снежные горы, летние горы.
unsplash.com.

Путешественник исследовал район Скалистых гор в американском штате Колорадо. Вдруг он наткнулся на заброшенную палатку и увидел внутри нее труп. Турист вызвал полицию.

Правоохранители обнаружили в палатке второй труп, а снаружи - тело третьего туриста. Из-за погодных условий тела погибших мумифицировались. Ничто не указывало на насильственную гибель.

Окружной шериф Ганнисон Мерди рассказал телеканалу, что, судя по состоянию тел, туристы умерли прошлой осенью или зимой. По предварительным данным, они могли погибнуть от голода и обморожения.

Установить личности погибших на данный момент не удалось, о пропавших в том районе людях ранее никто не заявлял.

Ранее спустя полгода нашли тело пропавшего британского актера Джулиана Сэндса в пустыне. Тело актера нашли 24 июня на горе Лысая. Его останки обнажила группа туристов.

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