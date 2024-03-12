12 марта
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Происшествия

Пса спасли от хозяев-живодеров в Барнауле. Ему ищут новый дом

Барнаулец издевался над своей собакой и сломал ей лапу, передает «Катунь 24».

Грустный пес
Грустный пес
СС0

Год назад сотрудница барнаульского приюта нашла собаку вместе с тремя недельными щенками в многоэтажном доме. Женщина выходила щенят, а после нашла им новых хозяев.

Женщине присылали фотографии одного из щенков, говорили, что с ним все хорошо. Но выяснилось страшное. Все это время хозяева издевались над животным и сломали ему лапу.

Искалеченную собаку спасла незнакомая женщина, которая уговорила хозяев отдать ей животное. Также соседи рассказали, что слышали щенячьи визги, потому что его били, закрывали на балконе. Почти не выгуливали и плохо кормили.

Теперь собака боится, когда перед ней поднимают руку. Защитники думают, что щенок боится побоев.

Женщина, забравшая собаку, написала заявление в полицию. Но держать у себя пса она больше не может. Ему нужен новый дом.

Ранее собаку, которую искали 10 дней, нашли застрявшей в сугробе.

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