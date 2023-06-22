Пропавшую в диком лесу россиянку нашли спустя 18 дней

В Республике Бурятия в лесу заблудилась 29-летняя женщина. Она провела в диких условиях больше двух недель, пока ее не нашли спасатели. Об этом сообщает региональное агентство ГО и ЧС.

Женщина потерялась 1 июня в лесу Тункинского района. Она приехала в лесной массив вместе со спутниками. Пока они разбивали лагерь, женщина ушла в глубь леса собирать дикорос и заблудилась.

В тот же вечер потерявшееся позвонила спасателям и попыталась объяснить свое местоположение. Дежурный постарался ее сориентировать, но женщина не смогла выйти самостоятельно. После этого с ней пропала связь.

На поиски пропавшей выехали десять спасателей БРПСС и три единицы спасательной техники. Также с поисками помогали сотрудники полиции, добровольцы "ЛизаАлерт", работники национального парка "Тункинский", а также местные жители.

Во время поиска спасатели обследовали больше 130 кв. км. леса. Спустя 18 дней женщину, наконец, нашли живой 20 июня в 15 км от местности Дарки и в 5 км от автомобильной дороги. Ее состояние было удовлетворительным.

Пострадавшая рассказала, что все это время она блуждала недалеко от горной реки. Ее передали бригаде скорой помощи.