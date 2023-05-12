Пропавшую актрису из «Улиц разбитых фонарей» нашли во дворе избитой и без одежды

Она попала в реанимацию после жесткого избиения и, вероятно, изнасилования, пишет kp.ru.

Женщина пропала еще 1 мая — она вышла из своей квартиры на Фонтанке и двинулась в сторону набережной. По словам соседей, у нее не было ни врагов, ни проблем со здоровьем.

Провалов в памяти у нее не было.

Волонтеры прекратили поиски 9 мая. Как впоследствии выяснилось, ее нашли еще в день пропажи - просто никто не смог ее опознать, а она сама была без сознания – на нее напали и жестоко избили.

Сейчас перевели в ожоговую реанимацию. У нее диагностировано переохлаждение, воспаление легких и пневмония, пишет "МК".

Гридасова известна по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Ранее "Лучший актер года" с приятелями жестко избил экс-хоккеиста ЦСКА.