Производственное здание загорелось в Барнауле

Возгорание удалось локализовать на площади 50 кв. м.
Задействованы более 30 пожарных, используются пять автоцистерн.
Пожар в производственном здании в Барнауле.
t.me/mchs_altkray
Людей из здания вывели. Причины пожара уточняются.
Пожар произошел в производственном здании на ул. Силикатная, сообщают в МЧС Алтайского края.
Возгорание удалось локализовать на площади 50 кв. м.
Задействованы более 30 пожарных, используются пять автоцистерн.
Людей из здания вывели. Причины пожара уточняются.
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