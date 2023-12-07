Приземлившийся в поле Airbus могут разобрать и отправить в утиль

Лайнер «Уральских авиалиний», который экстренно приземлился в пшеничном поле в Новосибирской области, могут разобрать на запчасти и списать в утиль, пишут «Известия» .

Источники сообщили — борт восстанавливать не будут. Российские организации не хотят брать на себя ответственность за возвращения самолета в эксплуатацию без исследования прочности конструкции судна, указывает НГС.

Гендиректор и владелец авиаперевозчика Сергей Скуратов рассказал, что самолет не сможет взлететь с поля. Для этого нужно построить взлетную полосу. А это экономически нецелесообразно.

Но окончательное решение о судьбе самолета пока не принято.

Самолет застрахован.

Компенсация за поврежденное пшеничное поле пока не выполнена.

Что произошло

Борт "Уральских авиалиний" аварийно приземлился в пшеничном поле 12 сентября. В самолете находились 167 человек. Все остались живы.

Двое пассажиров пожаловались на боли в суставах. А беременную женщину отправили домой после полного медицинского обследования.

Самолет Airbus A320 выполнял рейс Сочи — Омск.

Причиной аварийной посадки стал отказ гидравлической системы, регулирующей работу тормозных щитков и закрылков. Во время посадки у самолета сломались стойки шасси и оказалось повреждено крыло.