При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 60 человек, восемь - пропали без вести

Накануне в Сергиевом Посаде на складе рядом с Загорским оптико-механическим заводом (ЗОМС) прогремел взрыв, сообщает ТАСС .

В результате пострадали по меньшей мере 60 человек. Пятеро пострадавших получили ожоги 100% поверхности тела. Минздрав назвал состояние шестерых пострадавших тяжелым, указывает Газета.Ru. 8 человек пропали без вести после взрыва, пишет m.business-gazeta.ru. Одна женщина скончалась в реанимации. Возможно, число жертв увеличится из-за полученных ожогов.

Ранения разнообразные — резаные раны, ожоги. Некоторые являются работниками ЗОМЗ, остальные пациенты просто находились рядом, их задело осколками от окон, щепками от дверей, пишет "Подъем".

Директора компании «Пиро-Росс», на складе которой произошел взрыв пиротехники, задержали и доставили на допрос, обвинения ему пока не предъявлены. Предприниматель отрицает, что взрыв был на его складе . По его словам, речь идет о соседнем помещении, где хранились металлические трубы, передает Telegram-канал Baza. При этом, там якобы не было никаких горючих материалов.

Версия

По одной из версий, компания «Пиро-Росс» привезла на склад сырье для производства взрывчатых веществ в грузовике. Когда рабочие начали выгружать товар, произошла детонация, сообщает Shot.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.

Рассказы очевидцев

Ранее очевидцы рассказали о своих ощущениях после взрыва под Москвой.

Все рассказывают об оглушительном взрыве. Судя по сообщениям, взрывная волна "прошлась" по окнам, москитным сеткам в радиусе 10 км от эпицентра.

Волной открыло окна. У многих шаталась мебель.

У жителей первой реакцией был шок, потом все начали звонить родственникам и знакомым — говорить о своем самочувствии и интересоваться состоянием здоровья других.

Сергиев Посад находится в 70 км от Москвы.