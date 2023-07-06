При обысках в офисе и доме Пригожина нашли парики, деньги и оружие

Правоохранительные органы нашли в офисе и доме Евгения Пригожина парики, оружие, крупные суммы денег и паспорта. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на на программу "60 минут".

На опубликованных кадрах с обысков можно заметить, большое количество оружия, крупные суммы денег, в том числе валюта и поддельные паспорта.

В шкафу лежали парики. А во дворе дома стоял небольшой вертолет.

Все это было конфисковано у Пригожина, однако позднее, как сообщила "Фонтанка", возвращено владельцу.

Напоминаем, что 24 июня глава ЧВК "Вагнер" объявил "Марш справедливости", и уже через пару часов бойцы оказались в Ростовской области, а затем заняли штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с Пригожиным.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.