При обысках в офисе и доме Пригожина нашли парики, деньги и оружие

На опубликованных кадрах с обысков можно заметить, большое количество оружия, крупные суммы денег, в том числе валюта и поддельные паспорта.
В шкафу лежали парики. А во дворе дома стоял небольшой вертолет.
Все это было конфисковано у Пригожина, однако позднее, как сообщила "Фонтанка", возвращено владельцу.
Напоминаем, что 24 июня глава ЧВК "Вагнер" объявил "Марш справедливости", и уже через пару часов бойцы оказались в Ростовской области, а затем заняли штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с Пригожиным.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.