При катании на гидроцикле погибли двое детей и их отец

Утонувшие - мужчина и двое его сыновей 5 и 7 лет.
Предварительно установлено — все были без спасжилетов.
На месте ЧП работают водолазы.
Гидроцикл принадлежит мужчине. Технику он приобрел накануне, а 2 августа решил на нем прокатиться вместе со своими детьми.
Ранее при взрыве гидроцикла в Черногории пострадал российский турист. Россиянин получил перелом с третьего по восьмое ребер грудной клетки и перелом правой бедренной кости. Состояние его было стабильным, и после оказания первой помощи он перевезен в клинический центр Подгорицы для дальнейшего лечения.