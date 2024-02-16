Пресс-секретарь Навального заявила, что у них нет информации о смерти политика

Пресс-секретарь Навального* Кира Ярмыш*** заявила, что о смерти политика им не сообщали.
Адвокат Навального* вылетает в поселок Харп, где находится колония, сообщают СМИ.
Напомним, 4 августа 2023 года Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.
Что такое "колония особого режима" можно почитать здесь.
* - признан экстремистом и террористом.
** - штабы Навального признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
*** - признана иногаентом.
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