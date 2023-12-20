21 декабря
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Происшествия

Прекратили уголовные дела в отношении экстренно посадивших самолет пилотов

Истек срок давности уголовных дел в отношении пилотов АН-28, которые экстренно посадили самолет в Томской области, сообщает Mash Siberia.

Как посадили самолет в Томской области
Как посадили самолет в Томской области
Mash Siberia

В 2021 году АН-28 летел из Кедрового в Томск. Двигатели заглохли, когда самолет пролетал над пролеском. Никто из 18 пассажиров не пострадал.

Летчики проходили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Комиссия указала, что аварийная посадка произошла из-за ошибок и неправильных решений экипажа.

Ранее самолет экстренно приземлился в поле в Новосибирской области. Airbus, который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности.

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