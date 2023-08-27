27 августа
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Происшествия

Правда ли, что следственный комитет подтвердил гибель Евгения Пригожина

Следственный комитет заявил о завершении молекулярно-генетических экспертиз в рамках расследования крушения самолета с Евгением Пригожиным на борту, случившегося поздно вечером 23 августа, сообщают в пресс-службе ведомства.

Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер".
Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер".
Telegram-канал Baza

По результатам экспертизы личности всех десяти погибших установили.

Они совпали с предоставленным Росавиацией списком.

Напомним, что ранее опубликовали список разбившихся на самолете в Тверской области - среди них числились глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Сразу опознать тела не удалось - специалисты рассказали почему.

Место авиакатастрофы Embraer.
Место авиакатастрофы Embraer.
sledcom.ru

Версии

Следователи отрабатывают версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области. Пока рассматриваются ошибка пилота, технические неполадки, внешнее воздействие, некачественное топливо. Однако при всех авиакатастрофах также рассматривается версия теракта. Сотрудники СКР проводят ряд экспертиз.

Также одна из версий следствия: взрывное устройство на самолете Пригожина было заложено в отсек шасси.

Ранее стало известно, кто может возглавить ЧВК "Вагнер" и что будет с группой после смерти Пригожина.

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