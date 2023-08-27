Правда ли, что следственный комитет подтвердил гибель Евгения Пригожина

По результатам экспертизы личности всех десяти погибших установили.
Они совпали с предоставленным Росавиацией списком.
Напомним, что ранее опубликовали список разбившихся на самолете в Тверской области - среди них числились глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".
Сразу опознать тела не удалось - специалисты рассказали почему.
Версии
Следователи отрабатывают версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области. Пока рассматриваются ошибка пилота, технические неполадки, внешнее воздействие, некачественное топливо. Однако при всех авиакатастрофах также рассматривается версия теракта. Сотрудники СКР проводят ряд экспертиз.
Также одна из версий следствия: взрывное устройство на самолете Пригожина было заложено в отсек шасси.
Ранее стало известно, кто может возглавить ЧВК "Вагнер" и что будет с группой после смерти Пригожина.