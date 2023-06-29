Пожарные спасли 37 человек из горящего многоэтажного дома в Бийске ночью 28 июня. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожарные эвакуировали 37 человек из горящей многоэтажки в Бийске ГУ МЧС по Алтайскому краю