8 ноября
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Происшествия

Поймали киллера, который расстрелял судебного пристава

В Рязанской области силовики задержали убийцу начальника местного отдела ФССП.

Автомат Калашникова.
Автомат Калашникова.
Открытые источники

Тело начальника отделения по взысканию административных штрафов службы судебных приставов Сергея Калужского обнаружили прохожие вечером 1 ноября около его дома в Рязани, напоминает gubdaily.ru. Тут же расположен и магазин "Магнит. Косметик".

Мужчину убили тремя выстрелами из АК "Калашников", пули попали в грудь, живот и голову.

Подозреваемого задержали, сообщает Baza. Им оказался 44-летний местный житель Сергей А. На допросе он сознался в убийстве. По его словам, преступление он совершил из-за ревности к своей жене.

Автомат Сергей А. нашел летом этого года, когда гулял в лесу. 1 ноября он взял оружие, на велосипеде отправился к дому капитана и убил его.

Ранее в Новосибирске расстреляли бизнесмена. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подъехала иномарка. Из нее вышел мужчина, а пока доставал что-то с заднего сидения — раздались выстрелы.

Раненый новосибирец упал на асфальт рядом с машиной. Однако на видео попал и убегающий киллер.

Большинство жителей многоэтажки спали и не слышали выстрелов.

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