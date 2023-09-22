Появились подробности о возгорании элеватора в Алтайском крае

Из-за сильного пожара пострадали ближайшие строения.
Отмечается, что горело три тонны зерна рапса.
Общая площадь возгорания достигла 50 кв м.
Ранее сообщалось, что пламя окутало алтайский элеватор.
Пожар, который случился накануне в Ребрихе нанес сильный вред зерну, рассказали в региональном главке МЧС.
Из-за сильного пожара пострадали ближайшие строения.
Отмечается, что горело три тонны зерна рапса.
Общая площадь возгорания достигла 50 кв м.
Ранее сообщалось, что пламя окутало алтайский элеватор.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter