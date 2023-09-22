23 сентября
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Происшествия

Появились подробности о возгорании элеватора в Алтайском крае

Пожар, который случился накануне в Ребрихе нанес сильный вред зерну, рассказали в региональном главке МЧС.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Из-за сильного пожара пострадали ближайшие строения.

Отмечается, что горело три тонны зерна рапса.

Общая площадь возгорания достигла 50 кв м.

Ранее сообщалось, что пламя окутало алтайский элеватор.

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