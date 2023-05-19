Появились кадры алтайских сел, пострадавших от крупных пожаров

Напоминаем, что в результате пожара в Угловском районе, по улице Кирова пострадали пять нежилых домов. Пожар локализовали на площади порядка 300 кв. м.

В Егорьвском районе также пострадало несколько построек. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Telegram-канал Mash Siberia отмечает, что пламя разошлось на 10-15 га леса.

Всего в двух пожаров работало более 20 спасателей и 10 единиц техники. Какие-либо дополнительные силы для ликвидации пожаров не привлекались, уточняют в ведомстве. Из местных жителей никто не пострадал.

Причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем в условиях сухой и ветреной погоды, сообщают в ведомстве.