Пострадавших в авиакатастрофе Ми-8 доставят в Барнаул

Троих пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае готовят к транспортировке в Барнаул, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии. На борту вертолета санавиации всех пострадавших будут сопровождать медики республиканской больницы Горно-Алтайска.

Их лечением в дальнейшем займутся в барнаульском центре термических поражений.

Ранее выжившая в авиакатастрофе Ми-8 рассказала, что произошло на борту.

Говорить и дышать она практически не может. Вероятно, обожгла горло дымом. У нее сильный отек дыхательных путей.

Женщина уточнила — в рубашке родились еще две девушки. Одна из них даже смогла отделаться легкими ушибами. А Елена и ее знакомая Юлия «слегка обгорели».

Но 43-летняя петербурженка убеждена — им очень повезло.

События рокового дня кажутся пострадавшей смазанными.

По ее словам, пассажиры не слышали, что говорил пилот перед аварией. Они сидели отдельно, закрылись в кабине.

Между тем власти республики по-прежнему не называют регионы, из которых туристы прилетели в Горный Алтай. Однако накануне стало известно из сообщения МИД, что на борту находилась гражданка Белоруссии. Она погибла.

Что произошло

Накануне у села Тюнгур произошла авиакатастрофа - вертолет Ми-8 (на борту находилось 16 человек) — зацепился хвостовой балкой за ЛЭП, загорелся и рухнул. Все это случилось перед посадкой.

Четыре пассажира погибли. Это Это Яна Кургаева, Елена Паташенко, Наталья Комарова и Александр Ратников.

Госпитализация не потребовалась одному из пилотов. Четверо туристов отказались от госпитализации. Трое пострадавших в тяжелом состоянии и четверо в состоянии средней и легкой степени тяжести доставлены в ожоговое отделение Республиканской больницы.

Борт выполнял коммерческий рейс к горе Белуха.