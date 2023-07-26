Пострадавшая туристка рассказала об алтайской фирме и маршруте, где перевернулся грузовик с людьми

Пострадавшая жительница Новосибирска рассказала о дороге на Каракольские озера, где не в первый раз переворачивается грузовик с туристами. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Жительница Новосибирска пострадала в поездке на Каракольские острова год назад. Тогда их туристическую группу везла та же самая фирма, из-за которой пострадали люди в 2023 году.

По словам пострадавшей, она поехала на локацию со старшим сыном, шестилетней дочкой, подругой и ее ребенком. Организаторы заверили, что маршрут отработан, однако, по словам туристки, дорога была ужасной. Она была покрыта многочисленными ямами и колеями.

Туристов посадили в грузовик на сдвоенные сидения без ремней безопасности и специальных мест для маленьких детей. Кузов также не был накрыт тентом, чтобы люди могли смотреть на горы.

"Наверное, это нас и спасло: когда машина покатилась назад и опрокинулась на бок, мы легко выбрались, - говорит сибирячка. – Дочка моя получила ушибы и сотрясение".

После аварии пострадавшая подала заявление, в СУ СК Р по Республике Алтай возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни).

""У меня внутри все перевернулось, когда я сегодня узнала о новой аварии, и что эта фирма продолжила возить туристов. Со своей стороны я буду подавать еще и гражданский иск и требовать компенсации морального вреда", - заявила сибирячка.

Напоминаем, что аналогичная авария произошла 25 июля 2023 года. Грузовик ГАЗ-66 «кунг» вез в кузове 15 пассажиров на Каракольские озера. Все люди были неорганизованными туристами.

Вдруг грузовик перевернулся недалеко от устья реки Тура в труднодоступном месте. Один человек погиб, 11 пассажиров, включая водителя, пострадали.