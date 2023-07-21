Пострадавшая - актриса из Белгородской области. Подробности инцидента в барнаульском караоке-клубе

Стали известны подробности инцидента в ночном караоке-клубе в Барнауле. Выяснилось, что мужчина, оскорбленный отказом от интимной близости, ударил бутылкой по голове актрису из Белгородской области. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Пострадавшая девушка рассказывает, что приехала в Барнаул из Белгородской области. Вечером 17 июля она была с друзьями в ресторане, а после поехала со своей знакомой в караоке-клуб «Черника». Через некоторое время к ним присоединился их общий знакомый.

По приезде девушка выпила один шот и потом перешла на воду. У бара к ней подошел незнакомый мужчина и доброжелательно поинтересовался, как зовут ее знакомую.

"Спустя время он подошел ко мне опять, я была со знакомой. И тут он спросил: «Девчонки, можно вам . Я была в шоке от этого предложения и сказала, что не стоит задавать такие вопросы. Все было максимально вежливо, он просто сказал «Понял» и ушел", - рассказывает пострадавшая.

Вскоре клуб опустел, остались только компания актрисы и мужчины, который в одиночестве пил пиво. В какой-то момент неизвестный взял пустую бутылку, подошел к отказавшей девушке и ударил по голове.

"Я сначала и не поняла, что произошло, думала, что на меня что-то упало. Друзья закричали и побежали за ним. Администратор заведения и еще одна сотрудница подошли ко мне, когда я пыталась подняться и сказали, чтобы я не вставала – из головы лилась кровь. Я опустила глаза, а у меня все штаны и весь пол подо мной в крови. Боль в тот момент я не чувствовала", - рассказывает пострадавшая.

К удивлению девушки, руководство клуба не слишком спешило помогать. Единственную помощь, которую ей предложили, это выпить стопку водки. Охраны, по словам актрисы, не было вообще.

Нападавший заявил, что полиции не боится и давно хотел получить новый опыт.

В больнице девушка отказалась от зашивания раны - не захотела появляться в театре с бритой головой. Также она подала заявление в полицию.