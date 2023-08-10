12 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

После выселения российских детей из турецкого отеля возбудили уголовное дело

В Следственном комитете завели уголовное дело после сообщений о выселении российских детей из отеля в Турции.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

От действий работников фирм «Колибри-Тур МСК» и «Маркина Н.В.» — они организовали детский отдых в Турции — пострадали 90 несовершеннолетних из разных регионов России, указывает Lenta.ru.

Напомним, из-за неуплаты отдыха туроператором российских подростков прямо посреди ночи выселили из гостиницы на улицу.

Многие дети покинули Турцию несколькими рейсами — около 70 отдыхающих. Порядка 20 человек тва дня назад еще оставались в Турции.

При этом у некоторых детей путевка в лагерь была до 9 августа, а часть группы еще до произошедшего продлила отдых до 16 числа.

Некоторые родители забронировали места в других отелях, другие - собираются писать заявление на туроператора "Колибри". В Роспотребнадзоре посоветовали родителям обращаться в территориальные ведомства за помощью в составлении претензий.

Родители оплачивали отдых своих детей на карту физлица, что совершенно недопустимо.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила об обращении в Следственный комитет с просьбой организовать проверку по факту недобросовестного оказания услуг фирмой «Колибри».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость