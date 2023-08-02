4 августа
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Происшествия

После разговора с губернатором "подрывник" сдался силовикам

Мужчина, угрожавший взорвать гранату на автозаправке, сдался силовикам, сообщает «Моя Уфа».

Граната.
Граната.
t.me/brnl01.

Взрывное устройство передали сотрудникам Росгвардии.

На место происшествия приезжал глава Башкортостана Радий Хабиров — это было одно из требований "подрывника". Мужчина сдался после разговора с ним. Подробности переговоров главы региона и угрожавшего взорвать гранату не приводятся.

Полицейские перекрывали автодорогу, напоминает Газета.Ru.

Выяснилось, что это бывший военный. Он был добровольцем, но сбежал из части. И в отношении него возбудили уголовное дело.

Мужчину везли на психиатрическую экспертизу, но подозреваемый сбежал.

Ранее полицейские случайно нашли на участке дачника компоненты для взрывного устройства.

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