После празднования в синагоге в Марьиной роще госпитализировали главного раввина России

Главный раввин России Берл Лазар госпитализирован в столичную клинику с сотрясением мозга, пишут РИА Новости .

Раввина увезли в больницу после танцев во время празднования Симхат Тора.

Празднование проходило в синагоге в Марьиной Роще, пишет Baza.

Лазар танцевал до полтретьего ночи и упал во время танца с Торой.

Традиция

Симхат Тора у российских евреев принято отмечать с крепкими невиноградными алкогольными напитками — водкой, виски и текилой.

Ранее главный раввин Москвы объяснил, почему среди богатых так много евреев.

По его словам, объяснить тот факт, что среди миллиардеров и получателей Нобелевской премии множество людей еврейского происхождения, можно двумя способами.

«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.

В то же время подобную статистику можно объяснить и «по-раввински», считает он.

«Есть важный момент, связанный с еврейством. Например, у нас закон: человек должен в каждую свободную минуту что-то учить», — рассказал Гольдшмидт.

Он подчеркнул, что, хотя большая часть еврейского народа — светские люди, подобное правило осталось в традициях и стало частью национального генома