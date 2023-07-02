После падения с электросамоката скончался мужчина

Горожанин врезался в ограждения, упал с электросамоката и сломал шею.
Мужчина скончался до приезда скорой. Медикам осталось только констатировать смерть.
Ранее неизвестный водрузил электросамокаты прямо в урну для мусора в Барнауле.
В Нижневаторске мужчина скончался после поездки на самокате.
Горожанин врезался в ограждения, упал с электросамоката и сломал шею.
Мужчина скончался до приезда скорой. Медикам осталось только констатировать смерть.
Ранее неизвестный водрузил электросамокаты прямо в урну для мусора в Барнауле.
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