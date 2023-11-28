29 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

После обеда в столовой массово отравились российские студенты

Около 50 студентов архитектурно-строительного университета отравились после обеда в столовой.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Это произошло в Санкт-Петербурге, указывает Газета.Ru.

Пострадавшие доставлены в инфекционный стационар. У некоторых пострадавших диагностировали сальмонеллез.

Организована проверка. Работа столовой приостановлена на 45 дней.

Ранее массовое отравление случилось в кадетской школе-интернате в Подмосковье.

В администрации школы заявили, что 20 учеников начали чувствовать себя плохо. У них поднялась температура, некоторых тошнило и рвало.

Детей отвезли в больницу с подозрением на ротавирус. Ученики могли отравиться чем-то за ужином.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость