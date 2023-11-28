После обеда в столовой массово отравились российские студенты

Около 50 студентов архитектурно-строительного университета отравились после обеда в столовой.

Это произошло в Санкт-Петербурге, указывает Газета.Ru.

Пострадавшие доставлены в инфекционный стационар. У некоторых пострадавших диагностировали сальмонеллез.

Организована проверка. Работа столовой приостановлена на 45 дней.

Ранее массовое отравление случилось в кадетской школе-интернате в Подмосковье.

В администрации школы заявили, что 20 учеников начали чувствовать себя плохо. У них поднялась температура, некоторых тошнило и рвало.

Детей отвезли в больницу с подозрением на ротавирус. Ученики могли отравиться чем-то за ужином.