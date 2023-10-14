После ДТП на проспекте Строителей возбудили уголовное дело

13 октября водитель Toyota Corolla Runx въехал в остановку с людьми.
Один человек погиб, пятеро пострадали.
41-летний автомобилист не пострадал, также по результатам медицинского освидетельствования он не был пьян.
Возбудили уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Для обвиняемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее мы рассказывали о подробностях ДТП на проспекте Строителей.