Полиция нашла похищенную жену бывшего замминистра обороны

Полицейские оперативно установили местонахождение пропавшей женщины. Ее нашли на территории Московской области.
Сейчас жизни и здоровью Тамары Колмаковой ничего не угрожает. Она находится с семьей.
Напомним, что Тамара Колмакова перестала выходить на связь утром. Вечером ее мужу позвонили неизвестные и потребовали выкуп в размере миллиона рублей.
Александр Колмаков обратился в полицию 12 мая с заявлением о похищении.
Ранее в Барнауле сотрудники реабилитационного центра похитили женщину для принудительного лечения.