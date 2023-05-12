13 мая
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Происшествия

Полиция нашла похищенную жену бывшего замминистра обороны

Жену Александра Колмакова нашли живой в Подмосковье, сообщают РИА Новости.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Полицейские оперативно установили местонахождение пропавшей женщины. Ее нашли на территории Московской области.

Сейчас жизни и здоровью Тамары Колмаковой ничего не угрожает. Она находится с семьей.

Напомним, что Тамара Колмакова перестала выходить на связь утром. Вечером ее мужу позвонили неизвестные и потребовали выкуп в размере миллиона рублей.

Александр Колмаков обратился в полицию 12 мая с заявлением о похищении.

Ранее в Барнауле сотрудники реабилитационного центра похитили женщину для принудительного лечения.

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