23 марта
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Происшествия

Полиции удалось спасти россиянку, которую в течение нескольких часов удерживал боец СВО

Накануне стало известно, что в Петропавловске-Камчатском мужчина удерживает женщину в заложниках в ее квартире, сообщает Baza.

Наручники.
Наручники.
СС0

Соседи забили тревогу, когда стали слышать крики из квартиры. Правоохранители прибыли на место, где мужчина, приставив нож к горлу женщины, ходил по комнатам и отказывался ее отпускать.

Оказалось, что похититель — местный житель, который недавно вернулся с зоны СВО с боевым ранением. Также отметили, что ранее он уже был судим за «причинение тяжкого вреда здоровью».

Кем приходится мужчине заложница и причина поступка уточняется.

Похитителя удалось задержать, жертву освободить.

Ранее сообщалось, что уроженец Алтайского края ворвался в здание правительства и взял в заложницы помощницу сенатора.

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