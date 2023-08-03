Полицейские вытащили людей через окно при пожаре в Барнауле

В Барнауле двое полицейских во время патрулирования Центрального района спасли людей на пожаре.

Во время патрулирования полицейские заметили стол дыма, который поднимался из частного дома. Они сразу же направились туда, вызывая МЧС и скорую помощь. Возгорание было на крыше, дверь была заблокирована огнем. Трое человек, находящиеся внутри, не могли выйти.

"Оценив обстановку, полицейские быстро организовали эвакуацию жильцов. Они приняли решение вывести людей через окно, которое оказалось в наиболее безопасном секторе. Сначала помогли выйти 22-летней девушке, а потом ее родителям", – рассказали в МВД.

Тем временем огонь уже перекинулся на соседний дом. Там была 77-летнюю пенсионерку, которая уже сама вышла на улицу. Сотрудники полиции оставались рядом до прибытия скорой помощи, пока не убедились, что всем жильцам загоревшихся домов ничего не угрожает.

В результате происшествия никто не пострадал. Пожар потушили, сообщает Комсомольская Правда.

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