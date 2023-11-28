29 ноября
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Происшествия

Покаяние: российский чиновник признался, что управлял машиной в пьяном состоянии

Глава Березовского района ХМАО Павел Артеев признался в соцсети — он в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

По словам чиновника, его задержали сотрудники ГИБДД.

Артеев покаялся в содеянном и заявил о вине перед жителями, интересы которых он представляет, пишет Lenta.ru. По словам нарушителя, он понимает всю серьезность ситуации и готов понести наказание за проступок.

Ранее новый критерий оценки работы губернаторов предложил депутат-трезвенник.

По мнению Хамзаева, из-за замалчивания фактов и сознательного занижения статистики из регионов на федеральный уровень уходит искаженная информация, которая затрудняет оперативное решение проблем.

Депутат предложил при четкой позиции президента России Владимира Путина усилить личную ответственность высших должностных лиц в вопросах защиты граждан от таких явлений, как курение, употребление алкоголя и наркотиков.

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