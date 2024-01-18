19 января
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Происшествия

Погибшего на СВО автора "Уральских пельменей" посмертно судили из-за долга в 9 млн рублей

Автор шоу «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации, но его вызвали в суд из-за долга, сообщает E1.

Суд. Судебный процесс.
Суд. Судебный процесс.
unsplash.com

Суд пытался связаться с шоуменом, но безуспешно. После этого заседание провели без Истомина. У него в итоге отсудили 9 млн рублей.

Вдова шоумена узнала об этом случайно спустя почти год. Теперь она опасается, что долги супруга перейдут к ней при вступлении в наследство, указывает news.ru.

Бизнес

До ухода на спецоперацию Истомин занимался строительным бизнесом. Ему поступил заказ на возведение коттеджа. Но работа была не выполнена. И клиент обратился в суд с требованием взыскать с Истомина за неосновательное обогащение и неустойку.

Орден

Шоумен записался добровольцем тайно. Погиб в бою и посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее алтайский суд отправил в колонию мошенника, который тратил похищенные деньги на помощь СВО. Житель Алтайского края получил 3,5 года колонии за мошенничество, посредством которого он похитил более 3 млн рублей.

Адвокат осужденного, обжалуя приговор, заявил, однако: суд, вынося наказание, не учел, что мужчина добровольно перевозил гуманитарные грузы мобилизованным на СВО. А также то, что все полученные в результате преступления деньги он израсходовал на снаряжение для участников спецоперации.

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