Погибли в ДТП два несовершеннолетних хоккеиста

Житель города Череповцы на автомобиле Ford S Max не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.
Легковушку отбросило на Mercedes Benz Sprinter. Водитель Ford и два его пассажира — мальчики 13 и 12 лет — погибли, указывает РБК.
Ранее в смертельном ДТП на границе с Алтаем погибли три человека.
Водитель Honda двигался по автодороге Дорогино-Запрудный и выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с автомобилем Mazda.
Погибли два пассажира Honda и пассажир Mazda. В ДТП получил множественный травмы и экстренно госпитализирован водитель Mazda
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