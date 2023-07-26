Погибли птенцы редкого черного аиста в Обском заказнике на Алтае

Птенцы редкого черного аиста стали жертвой хищника в заказнике "Обской" в Алтайском крае. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

За малышами вели долгое наблюдение с апреля 2023 года, когда у черных аистов только появилось первое яйцо. К сожалению, птенцы стали жертвой хищного орлана-белохвоста.

По словам Владимира Меновщикова, государственного инспектора «Алтайприроды», за свою недолгую жизнь птенцы пережили немало трудностей. Изначально существовал серьезный риск того, что потомство не выживет из-за ночных низких температур.

Также птенцы пережили условия непогоды и нападения коршунов, в результате которого погибло два птенца из четырех.

"И вот сейчас, когда два оставшихся птенца стали такими большими и, казалось бы, что все опасности позади, но появился орлан-белохвост", - говорит Меновщиков.

Инспектор объясняет, что главное проблемой черных аистов были хищные птицы. В последние годы их стало значительно больше. Так коршуны в огромном количестве прилетают на зимовку под город Бийск, без проблем находя корм на городской свалке, а весной разлетаются по всем районам.

Также в округе развелось немало орланов-белохвостов. Все это значительно ухудшает жизнь и разведение редких черных аистов.