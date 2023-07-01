Погиб молодой парень. Стали известны подробности страшного ДТП на трассе Барнаул - Новосибирск

Смертельная авария произошла в Черепановском районе 1 июля.
Установлено, что из Новосибирска в сторону Барнаула ехала 47-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Prius. Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.
Иномарка столкнулась с грузовым автомобилем Isuzu Forward, которым управлял 53-летний мужчина. Фура опрокинулась на бок, иномарка улетела в кювет.
В результате аварии погиб пассажир легковушки, 20-летний парень. Женщина-водитель и другая пассажирка - 17-летняя девушка - доставлены в больницу.
Ранее на той же трассе, на участке, где проводятся строительные работы по прокладке новой дорожной полосы, фура упала в яму.