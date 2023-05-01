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Происшествия

Поезд сошел с рельсов из-за взрывного устройства на путях в Брянской области

В Брянской области 1 мая грузовой поезд сошел с рельсов из-за взрывного устройства на ж/д путях.

Взрыв.
Взрыв.
Baza

В Baza сообщили, что на данный момент 7−8 вагонов лежат на боку. Взрывное устройство находилось на перегоне Рассуха-Унеча.

Известно, что в составе 60 вагонов, груженных нефтепродуктами и пиломатериалами. Пострадавших нет.

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