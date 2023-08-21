Поезд протаранил легковушку на переезде в Сибири

Это случилось в Омской области неподалеку от села Новокиевка.
Пострадавших нет — в момент ДТП водителя в автомобиле не было.
Движение поездов не задерживали.
Ранее грузовой поезд протаранил такси под Новосибирском. По словам очевидцев, таксист за рулем Volkswagen Polo выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с грузовым поездом.
Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. От удара автомобиль отбросило в кювет, однако водитель автомобиля остался жив.