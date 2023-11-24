Поезд насмерть сбил 19-летнюю сибирячку в наушниках

ЧП произошло в Красноярске на станции Студенческая, указывает dela.ru.

По предварительной информации, девушка шла в наушниках и не заметила приближение состава. Она вышла на переход прямо перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком малым.

Девушка заметила состав за доли секунды до смерти.

Ранее сибирячка столкнулась с электричкой и выжила.

Бабушка возвращаясь домой из гостей и решила «проскочить» через пути. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

С травмами 74-летнюю женщину экстренно госпитализировали. Врачам пострадавшая пояснила, что видела состав. Однако надеялась успеть перебежать пути. Но от страха пенсионерка потеряла сознание прямо на железнодорожном полотне. Там и произошло столкновение.