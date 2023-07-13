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Происшествия

Подросток на мопеде сбил ребенка в Бийске

14-летний подросток на мопеде сбил 10-летнюю девочку-велосипедистку днем 11 июля, сообщают в бийской Госавтоинспекции.

Подросток на мопеде сбил ребенка.
Подросток на мопеде сбил ребенка.
t.me/gibdd22_biysk

ДТП случилось на ул. Льнокомбинат. Мальчик двигался по межквартальному проезду, когда врезался в велосипедистку.

После аварии девочке оказали медицинскую помощь, у нее было несколько повреждений. Госпитализация не потребовалась.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Правоохранители напоминают родителям, что для управления мототранспортом необходимо иметь водительское удостоверение с соответствующей категорией.

За нарушение детьми ПДД взрослые будут нести ответственность по статье за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее в Барнауле женщина на "Лексусе" сбила несовершеннолетнего велосипедиста.

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