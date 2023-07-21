22 июля
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Происшествия

Подросток на Алтае угнал КамАЗ, чтобы покататься

15-летний житель Республики Алтай подрабатывал на предприятии и угнал с него КамАЗ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

КамАЗ.
КамАЗ.
ГУ МВД по Республике Алтай

В полицию с заявлением об угоне автомобиля с территории пилорамы обратился 64-летний местный житель, работающий там.

Выяснилось, что угонщик летом подрабатывал на деревообрабатывающем предприятии и там же проживал.

В какой-то момент подросток, зная, что в замке зажигания КамАЗа был ключ, решил прокатиться на нем.

Без каких-либо препятствий, после рабочего дня, он завел машину и поехал в соседнее село.

Однако по дороге молодой человек не справился с управлением и съехал на обочину, откуда долго не мог выбраться самостоятельно.

Добраться до села подростку удалось лишь утром. Там его уже ждала полиция, которая получила заявление об угоне.

Возбудили уголовное дело.

Ранее подростка на электросамокате сбили в Барнауле.

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