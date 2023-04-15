Подростки скинули собаку с моста в Алтайском крае

Кадрами поделился очевидец. Инцидент произошел около 16:00 часов.
Подростки стояли на мосту через реку Алей и о чем-то разговаривали. Рядом с ним сидела дворняжка. Неизвестно, прикормили ли ее до этого или она принадлежала одному из подростков.
Затем оба хулигана подняли собаку на руки и без лишних размышлений выкинули через ограждение, после чего стали очень обрадованными.
С другой камеры видно, как животное ударяется о водную гладь и барахтается, пытаясь выплыть к берегу.
Через несколько часов после происшествия молодых людей задержала полиция.
Ранее стало известно, что неизвестный в Барнауле раскидывает по улицам гвозди с салом — хозяева собак обеспокоены.