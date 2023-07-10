Подростки изнасиловали и подожгли 15-летнюю девочку

В Октябрьском районе Пермского края надругались над девочкой, подожгли ее и бросили на ж/д, сообщает "КП-Пермь".

Чудовищное преступление совершили подростки 8 июля. Они напились, напали на девочку и изнасиловали ее.

Потом ее облили горючей жидкостью и подожгли. Когда подростки подумали, что девочка умерла - отнесли ее тело к ж/д путям.

Однако пострадавшая выжила. Ее заметил машинист проезжавшего мимо поезда и вызвал полицию. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии с 90% ожогов тела.

Как рассказали в СК, личности преступников уже установлены.

Ранее в Новосибирске несколько недель искали девушку, которая все это время сидела в СИЗО.