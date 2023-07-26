Под предлогом продления сим-карты мошенники повесили кредит кредит на барнаульца

62-летний житель краевой столицы обратился в районный отдел полиции Барнаула . Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что у него украли 815 тыс. рублей. Об этом сообщает МК на Алтае .

Злоумышленники позвонили мужчине и представились представителями одного из операторов сотовой связи.

Потерпевшему сказала, что у него истекает договор обслуживания сим-карты, и чтобы его продлить нужно было сообщить звонившему код из смс-сообщения.

Пострадавший сделал все точно так, как ему сказал мошенник. На следующий же день, когда житель Барнаула зашел в мобильное приложение банка, он увидел обналиченный счет.

После мужчина позвонил в банк и выяснил, что с его счета списано 115 тысяч рублей и оформлен кредит на 700 тыс. рублей.

Житель города Барнаул обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что, когда мужчина назвал мошеннику код из сообщения, то передал доступ в личный кабинет банка.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее по старой схеме: жительница Барнаула набрала кредитов и перевела деньги мошенникам.